«جلال» يعلن تشكيل المصري أمام الأهلي

25 أبريل 2019 - 07:09 م

أعلن الجهاز الفني لفريق المصري بقيادة إيهاب جلال، تشكيل فريقه لمباراة الأهلي المقرر لها الثامنة من مساء اليوم ،الخميس، بإستاد المكس في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدوري.

ويضم تشكيل المصري ، كلاً من ، أحمد مسعود ، كريم العراقي ، محمد جابر ، محمود حمد ، إيزي أيميكا، إسلام أبو سليمة ، إسلام عيسي ، فريد شوقي ، سعيدو سنبوري، عمر كمال عبد الواحد وأموتو أوستن.

ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 58 نقطة فيما يحتل لفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 46 نقطة وأن كان المصري قد خاض مباراتين أكثر عن الأهلي.