بث مباشر.. مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي
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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في بطولة الدوري العام.
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