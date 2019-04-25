السعودية.. توجيهات عليا بشأن العمالة الأجنبية

25 أبريل 2019 - 07:02 م

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن "جهات عليا" بالمملكة العربية السعودية قد أصدرت توجيھات بالالتزام بالأوامر السابقة، القاضية بمنع التعاقد مع غير السعوديين في وظائف معينة.

وأوضحت "سبوتنيك"، نقلًا عن الموقع الإلكتروني "أخبار 24"، أن الأوامر السعودية تتعلق بمنع التعاقد مع غير السعوديين في وظائف السكرتارية ومكاتب المسؤولين والنسخ ومراكز حفظ المعلومات والمواقع الحساسة المتعلقة بالأمن الوطني.

وشدد التعميم السعودي على منع التعاقد مع الأجانب، إلا في أضيق الحدود وفي التخصصات النادرة، وعلى عدم التعاقد مع الأجانب في بنود التشغيل والصيانة، مع إلزام الشركات بتحديد الوظائف الخاصة بالمشروعات، وتكثيف الرقابة للتأكد من التطبيق.

وكان الأمر السابق نص على أنه لا يجوز التعاقد أو تجديد العقود لغير السعوديين على بنود التشغيل والصيانة أو الأجور أو غيرھا من البنود، إلا بعد الإعلان عن وظائف تلك البنود وعدم تقدم مواطنين مؤھلين لشغلھا، ومنع التعاقد من الشركات لمجرد التوظيف، وتزويد الجھة الحكومية بالأفراد مع استمرار تبعيتھم للشركة ودفع رواتبھم من قبلھا.

كما تضمن الأمر منع التعاقد مع معاھد ومراكز البحوث والدراسات ونحوھا لغرض التوظيف، وإلزام الجھات الحكومية المتعاقدة مع شركات استشارية أو تشغيلية، تتضمن عقودھا للتوظيف، بإلزام ھذه الشركات بتحديد الوظائف الخاصة بالمشاري، وأسمائھا والميزانية المخصصة لذلك، بالإعلان عن الوظائف قبل التعاقد عليھا.

ويأتي التعميم، بعد توارد معلومات تفيد بأن بعض الأجھزة الحكومية بھا العديد من الأجانب من جنسيات مختلفة، في وظائف إدارية روتينية على ملاك شركات متعاقدة مع تلك الجھات وشركات مملوكة للدولة، وبعضھا إدارات في غاية الأھمية.



