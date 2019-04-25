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أمريكا تحذر رعاياها في سريلانكا من هجمات إرهابية محتملة

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خالد الشرقاوي - متابعات

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حذرت السفارة الأمريكية في سريلانكا، رعاياها الموجودين هناك من هجمات إرهابية محتملة، وحثتهم على الابتعاد عن دور العبادة والأماكن المزدحمة.

وطالبت السفارة، في بيان نشرته عبر حسابها على تويتر، اليوم الخميس، مواطنيها بـ "الابتعاد عن دور العبادة والتجمعات خلال عطلة نهاية الأسبوع، خوفا من حدوث هجمات إرهابية محتملة".

وأشارت إلى أنها تلقت تحذيرات من السلطات السريلانكية باحتمال وقوع هجمات إرهابية جديدة بين 26 ـ 28 أبريل الجاري.

والأحد، استهدفت 8 هجمات كنائس وفنادق، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ "عيد الفصح"، أسفرت وفق حصيلة رسمية، عن مقتل 359 شخصا، فضلا عن إصابة أكثر من 500 آخرين.

والإثنين، كشفت السلطات السريلانكية أن بين القتلى 39 أجنبيا، من الهند، وبريطانيا، والدنمارك، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وتركيا، وأستراليا، وسويسرا، والسعودية، وهولندا، وإسبانيا، والبرتغال، وبنغلاديش، واليابان.

والثلاثاء، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن تلك التفجيرات.


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