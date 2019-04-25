الزمالك يحصن «ساسي» من إغراءات الخليج

25 أبريل 2019 - 06:51 م

وافق التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تمديد تعاقده مع الفريق لموسم إضافي، والاستمرار داخل القلعة البيضاء.

جاءت هذه الخطوة من جانب مسئولى الزمالك، بسبب العروض المغرية التي تلقاها اللاعب في الفترة الماضية، خصوصا وأنهم تمسكوا ببقائه مع الفريق بعد المستويات المميزة التي قدمها ونجاحه في إثبات نفسه وبات من أهم اللاعبين بين صفوف الفريق حاليًا.

واتفق مسئولو الزمالك مع فرجاني على زيادة القيمة المالية في تعاقده مع الفريق، حيث يحصل على مليون ونصف المليون دولار في الموسم، وربط ذلك بنجاح الفريق في التتويج ببطولتي الدوري والكونفدرالية.

ويتبقى في عقد فرجاني مع الزمالك موسمين أخرين، لكن الإدارة تسعى لتمديد تعاقده بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الفريق من قبل ونجاحه في لفت الأنظار بشدة.