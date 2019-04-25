  • الخميس 25 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:50 م
بحث متقدم
الاهلى والمصرى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

باعة بجوار مستشفى الجلاء

«بالة وبقالة وسوق رجالة».. مستشفى الجلاء تحت حصار ثلاثى العشوائيات

طه عثمان والوزيرة الموريتانية

فضيحة.. فيديو مسرب لرئيس ديوان "البشير" مع وزيرة يثير ضجة

صلاح

صورة تسبب أزمة سياسية لـ"صلاح"

احتجاجات السودان

السودان.. مئات الآلاف يطالبون الجيش بتسليم السلطة للمدنيين ‎

تفجيرات سريلانكا

منع إقامة صلاة الجمعة في كل مساجد سريلانكا غدًا

مشاورات مكثفة لفرض حالة الطوارئ

هذه أسباب تمديد «الطوارئ» للمرة الثامنة

داعية سلفي

داعية سلفي: سيناء كادت أن تضيع بسبب الإخوان

الجيش الأمريكي

أمريكا تستعد.. حرب جديدة بالشرق الأوسط

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا هامًا وعاجلًا

الزمالك يحصن «ساسي» من إغراءات الخليج

الرياضة

ساسى
ساسى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

رسميا .. الاتحاد التونسي يصدم جماهير الزمالك ببيانه عن "ساسي"

#

مفاجأة.. برنامج «ستاد الزمالك» على قناة عراقية

#

لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد "ساسي"

#

حقيقة تعاطي طارق حامد منشطات في مباراة جورماهيا

المصريون

الزمالك

ساسي

وافق التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تمديد تعاقده مع الفريق لموسم إضافي، والاستمرار داخل القلعة البيضاء.

جاءت هذه الخطوة من جانب مسئولى الزمالك، بسبب العروض المغرية التي تلقاها اللاعب في الفترة الماضية، خصوصا وأنهم تمسكوا ببقائه مع الفريق بعد المستويات المميزة التي قدمها ونجاحه في إثبات نفسه وبات من أهم اللاعبين بين صفوف الفريق حاليًا.

واتفق مسئولو الزمالك مع فرجاني على زيادة القيمة المالية في تعاقده مع الفريق، حيث يحصل على مليون ونصف المليون دولار في الموسم، وربط ذلك بنجاح الفريق في التتويج ببطولتي الدوري والكونفدرالية.

ويتبقى في عقد فرجاني مع الزمالك موسمين أخرين، لكن الإدارة تسعى لتمديد تعاقده بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الفريق من قبل ونجاحه في لفت الأنظار بشدة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. إطلاق صواريخ خلال نزاع عشائري في العراق
» الكلاب الضالة تعثر على جثة بالمعادي
» بيراميدز يخطف لاعب مهم من بين أنياب الأهلي
» إطلاق اسم الملك سلمان على الطريق الأوسط بشرم الشيخ
» «سيدة الاستفتاء» تطلق اسم «عبدالفتاح» على مولودها حبًا في «السيسي»
» أقباط مصر يزورون معبد اليهود المغطس بالضفة الغربية
» «أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام المصري
» بالأسماء.. أئمة المسجد الحرام في صلاتي التراويح والتهجد خلال رمضان
» رسميا.. ظهور أول مرشح فى سباق الرئاسة الأمريكية
» بالصور.. الإفراج عن الصحفي أحمد عبدالعزيز
» فيديو جديد يوثق لحظة تفجير سريلانكا

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:51 ص

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية