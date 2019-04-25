برلماني: زيارة السيسى للصين ستزيد من حجم الانفراجة الاقتصادية

25 أبريل 2019 - 06:41 م

أشاد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوطيد العلاقات المصرية الخارجية، والتأكيد للعالم بأن مصر مازالت في مكانتها الرائدة في المنطقة.

وأكد عبد القادر، أن زيارة الرئيس لدولة الصين لحضور قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات، تعد بمثابة الاتجاه الجيد لترسيخ العلاقة بين الدولتين عبر السنوات والتاريخ، مشيدا بحجم التعاون بين البلدين .

وأضاف "عبد القادر"، فى بيان له اليوم الخميس، إن زيارة الرئيس السيسى، إلى الصين هى فرصة حقيقية لدعم العلاقات الاقتصادية، وستزيد من حجم الانفراجة الاقتصادية والتعاون بين الدولتين، مشددا على أن الصين الآن هى أهم الدول الاقتصادية وأن الزيارة تمثل الطريق الجديد لفتح الأفق والتعاون المثمر فى شتى المجالات.

وكشف عبدالقادر، أن زيارة الرئيس السيسي ستشهد انعقاد عدة لقاءات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، على هامش القمة لبحث سبل التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية فى المنقطة .

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه إلى الصين في زيارة هناك للمشاركة في منتدى "الحزام والطريق الثاني"، للتعاون الدولي والذي يعقد في العاصمة بكين.

ويُعقد المنتدى، خلال الفترة من 25 حتى 27 أبريل الحالي، بمشاركة 37 رئيس دولة وحكومة، وتُعد زيارة الرئيس السيسي إلى الصين، هي السادسة منذ توليه منصب الرئاسة عام 2014، واللقاء الذي سيجمعه بنظيره الصيني "شي جين بينج" سيكون السابع بينهما.