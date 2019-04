بالفيديو.. "إليسا" تقلد رانيا يوسف

نشرت المطربة اللبنانية الشهيرة "إليسا" فيديو خاص لها لأول مرة، أثناء أدائها تمارين رياضية، حيث ظهرت مستلقية على الأرض بينما كان يجلس كلبها الصغير على بطنها وهي تؤدي تماريت رياضية.

وربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين فيديو إليسا، والفيديوهات التي وصفوها بالمثيرة التي دأبت الفنانة المصرية رانيا يوسف على نشرها أثناء أداء تمارين رياضية ولياقة بدنية من داخل الجيم بالملابس الرياضية الضيقة.

ونال فيديو إليسا إعجاب متابعيها وتفاعل معها عدد كبير منهم، وكان من بينهم المطربة الإماراتية أحلام، حيث علقت لها قائلة: برافوووووو اللوستي الجميله ربي يحمك"، لترد عليها إليسا بأنها تحبها، وعادت أحلام لترد بقولها: وأنا أيضًا.



Star is working out with me ???? pic.twitter.com/QTC04meP8t

— Elissa (@elissakh) 25 أبريل 2019