» بالأسماء.. أئمة المسجد الحرام في صلاتي التراويح والتهجد خلال رمضان

اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الخميس، جدول إمامة المصلين لصلاتي التراويح والتهجد، في شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام.

ووفقًا للجدول المعتمد، سيؤم المصلين في الليلة الأولى من رمضان في التسليمات العشر الأولى الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، وفي العشر الأخيرة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفي الليلة الثانية الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، والشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. وفي الليلة الثالثة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، والشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، ثم يتعاقب أصحاب الفضيلة على بقية أيام الشهر الفضيل حتى ليلة العشرين من الشهر الكريم.

أما صلاة التراويح في العشر الأواخر من شهر رمضان، فيؤم المصلين في أول خمسة تسليمات منها الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، ثم الشيخ عبدالله بن عواد الجهني.

وسيؤم المصلين في ليلة ختم القرآن الكريم في التسلميات الخمس الأولى الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، ثم الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

في حين سيؤم المصلين في صلاة التهجد ليالي الحادي والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين من رمضان، الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم في التسليمات الثلاث الأولى، ثم الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في التسليمتين الأخيرتين مع الشفع والوتر.

أما ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، فسيؤم المصلين فيها الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، والشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني.

وسيؤم المصلين في ليالي الثاني والعشرين والرابع والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين من شهر رمضان، الشيخ بندر بن عبدالعزيز بليلة، والشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي.