داعية سلفي: سيناء كادت أن تضيع بسبب الإخوان

25 أبريل 2019 - 06:32 م

أكد حسين مطاوع الداعية السلفي، أن سيناء كادت ان تضيع بسبب ثورات الربيع العربي وما وصفه بتآمر الإخوان الذين عقدوا صفقة لبيعها بالفعل خلال فترة حكمهم.

وقال مطاوع عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك:" يوافق اليوم الخامس والعشرين من ابريل ذكرى تحرير سيناء الحبيبة من أيدي الصهاينة ، سيناء التي كادت أن تضيع بسبب ثورة الخراب العربي وتآمر وتواطؤ جماعة الإخوان الذين عقدوا صفقة بيعها بالفعل لولا الله ثم جيش مصر ".

وأضاف الداعية السلفي، سيناء التي يخوض فيها الجيش المصري الآن معركة من أشرف معاركه عبر تاريخه ويسطر فيها رجاله أروع البطولات في حرب هي حرب وجود ضد الخوارج أعداء الدين والوطن ، سيناء التي اتجهت إليها أنظار القيادة المصرية الآن وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحداث نهضة عمرانية غير مسبوقة بها وتسكين الشباب المصري فيها.

وتابع :"في الوقت الذي يعيش فيه المصريون مناسبة جميلة على قلوبهم بعودة هذا الجزء الغالي لحضن وطنهم فإن هناك من ينتسبون لهذا الوطن اسما فقط يعيشون يوما حزينا بل ويقللون من قيمة هذا الانتصار العظيم كما قللوا من غيره، هؤلاء هم جماعة الإخوان المجرمين ومن معهم من الكارهين لأوطانهم الذين لا يرضيهم إلا ضياع هذا الوطن كما أضاعوا غيره من البلاد الأخرى".

وأشار إلى انه كل تأكيد ستكون قنواتهم اليوم التي تبث من تركيا أو من قطر أو من بريطانيا منشغلة بالتقليل من قيمة هذا الحدث لا سيما قنوات تركيا والتي يقدم في إحدى قنواتها المذيع الهارب الكذاب معتز مطر أحد البرامج ، فسوف نرى منه اليوم إحدى سيمفونيات الكذب والتدليس والخداع بأن الجيش لم ينتصر وهذه كلها تحالفات مع اليهود وأنه لا يوجد بمصر جيش حقيقي يستطيع حرب اليهود إلى آخر كذبه وإفكه المعهود لسلب عقول متابعيه.

واختتم :"نحن كمصريين نفخر كل الفخر بجيشنا ونقف خلف قيادتنا ونقول لأعدائنا. : نباحكم لن يزيدنا إلا ثباتا وقوة ويقينا في ما نحن عليه من حق ، فاللهم احفظ بلادنا جميعا من كل شر.