  • الخميس 25 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:50 م
بحث متقدم
الاهلى والمصرى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

باعة بجوار مستشفى الجلاء

«بالة وبقالة وسوق رجالة».. مستشفى الجلاء تحت حصار ثلاثى العشوائيات

طه عثمان والوزيرة الموريتانية

فضيحة.. فيديو مسرب لرئيس ديوان "البشير" مع وزيرة يثير ضجة

صلاح

صورة تسبب أزمة سياسية لـ"صلاح"

احتجاجات السودان

السودان.. مئات الآلاف يطالبون الجيش بتسليم السلطة للمدنيين ‎

تفجيرات سريلانكا

منع إقامة صلاة الجمعة في كل مساجد سريلانكا غدًا

مشاورات مكثفة لفرض حالة الطوارئ

هذه أسباب تمديد «الطوارئ» للمرة الثامنة

داعية سلفي

داعية سلفي: سيناء كادت أن تضيع بسبب الإخوان

الجيش الأمريكي

أمريكا تستعد.. حرب جديدة بالشرق الأوسط

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا هامًا وعاجلًا

في ذكرى تحريرها..

داعية سلفي: سيناء كادت أن تضيع بسبب الإخوان

آخر الأخبار

داعية سلفي
داعية سلفي

محمود أبو سعد

أخبار متعلقة
#

فتوى سلفية: توبة «الإخوان» مقبولة دينيًا

#

11 مليار جنيه تضيع على الدولة بسبب «التوك توك»

#

"موسى" يكشف علاقة إرهابي "نيوزيلندا" بـ"الإخوان"

#

"الإفتاء" تدخل على أزمة "خليها تعنس"

أكد حسين مطاوع الداعية السلفي، أن سيناء كادت ان تضيع بسبب ثورات الربيع العربي وما وصفه بتآمر الإخوان الذين عقدوا صفقة لبيعها بالفعل خلال فترة حكمهم.

وقال مطاوع  عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك:" يوافق اليوم الخامس والعشرين من ابريل ذكرى تحرير سيناء الحبيبة من أيدي الصهاينة ، سيناء التي كادت أن تضيع بسبب ثورة الخراب العربي وتآمر وتواطؤ جماعة  الإخوان الذين عقدوا صفقة بيعها بالفعل لولا الله ثم جيش  مصر ".

وأضاف الداعية السلفي، سيناء التي يخوض فيها الجيش المصري الآن معركة من أشرف معاركه عبر تاريخه ويسطر فيها رجاله أروع البطولات في حرب هي حرب وجود ضد  الخوارج أعداء الدين والوطن ، سيناء التي اتجهت إليها أنظار القيادة المصرية الآن وعلى رأسهم  الرئيس  عبدالفتاح السيسي لإحداث نهضة عمرانية غير مسبوقة بها وتسكين الشباب المصري فيها.

وتابع :"في الوقت الذي يعيش فيه المصريون مناسبة جميلة على قلوبهم بعودة هذا الجزء الغالي لحضن وطنهم فإن هناك من ينتسبون لهذا الوطن اسما فقط يعيشون يوما حزينا بل ويقللون من قيمة هذا الانتصار العظيم كما قللوا من غيره، هؤلاء هم جماعة الإخوان المجرمين ومن معهم من الكارهين لأوطانهم الذين لا يرضيهم إلا ضياع هذا الوطن كما أضاعوا غيره من البلاد الأخرى".

وأشار إلى انه كل تأكيد ستكون قنواتهم اليوم التي تبث من  تركيا أو من  قطر أو من  بريطانيا منشغلة بالتقليل من قيمة هذا الحدث لا سيما قنوات تركيا والتي يقدم في إحدى قنواتها المذيع الهارب الكذاب معتز مطر أحد البرامج ، فسوف نرى منه اليوم إحدى سيمفونيات الكذب والتدليس والخداع بأن الجيش لم ينتصر وهذه كلها تحالفات مع اليهود وأنه لا يوجد بمصر جيش حقيقي يستطيع حرب اليهود إلى آخر كذبه وإفكه المعهود لسلب عقول متابعيه.

واختتم :"نحن كمصريين نفخر كل الفخر بجيشنا ونقف خلف قيادتنا ونقول لأعدائنا. : نباحكم لن يزيدنا إلا ثباتا وقوة ويقينا في ما نحن عليه من حق ، فاللهم احفظ بلادنا جميعا من كل شر.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. إطلاق صواريخ خلال نزاع عشائري في العراق
» الكلاب الضالة تعثر على جثة بالمعادي
» بيراميدز يخطف لاعب مهم من بين أنياب الأهلي
» إطلاق اسم الملك سلمان على الطريق الأوسط بشرم الشيخ
» «سيدة الاستفتاء» تطلق اسم «عبدالفتاح» على مولودها حبًا في «السيسي»
» أقباط مصر يزورون معبد اليهود المغطس بالضفة الغربية
» «أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام المصري
» بالأسماء.. أئمة المسجد الحرام في صلاتي التراويح والتهجد خلال رمضان
» رسميا.. ظهور أول مرشح فى سباق الرئاسة الأمريكية
» بالصور.. الإفراج عن الصحفي أحمد عبدالعزيز
» فيديو جديد يوثق لحظة تفجير سريلانكا

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:51 ص

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية