  • الخميس 25 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:40 م
بحث متقدم
الجيش الأمريكي

أمريكا تستعد.. حرب جديدة بالشرق الأوسط

لحظة خروج المفرج عنهم من السجن

شاهد.. لقاءات مؤثرة بين المفرج عنهم بقرار العفو وذويهم

دار الإفتاء

فيديو| «الإفتاء»: مساندة الحاكم والدعاء له من سمات الصالحين

الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

«مميش»: زيادة عائد قناة السويس مليار دولار

محمد صلاح وميلنر

ماذا قال "كلوب" عن إحراج "ميلنر" لـ"صلاح"؟

متسولون

حيل المتسولين.. «احذر السقوط في المصيدة»

جثث مصريين فى صحراء ليبيا

العثور على جثث مصريين في صحراء ليبيا وإنقاذ آخرين

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا هامًا وعاجلًا

مدحت شلبي

إحالة «مدحت شلبي» للتحقيق بسبب إيحاءات جنسية على الهواء

المستشار محمد عبدالحميد

وفاة القاضي الذي حكم بمصرية "تيران وصنافير"

إصابة عائلة في انفجار غاز بشقة بالبدرشين

قضايا وحوادث

نقل المصابين فى حادث مدينة نصر للمستشفى
نقل المصابين فى حادث مدينة نصر للمستشفى

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

موسى يكشف علاقة القرضاوي بإرهابي سيرلانكا

#

مصرع 12 شخصًا في انفجار بمصنع كيمياويات شرق الصين

#

مقتل شخص في انفجار بمركز للتسوق بالصين

#

السفارة الأمريكية تحذر رعاياها في سويسرا

انفجار

تسرب غاز

الغاز الطبيعي

أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة، بحروق في مختلف أنحاء جسدهم، اليوم، إثر انفجار أسطوانة غاز، داخل شقة سكنية بمنطقة البدرشين.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث، تحت إشراف، مدير الإدارة العامة للمباحث، ورئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، ومأمور البدرشين، وتبين أن الانفجار أسفر عن احتراق محتويات الشقة وإصابة 8 أشخاص.

فيما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ونقل المصابين إلى مستشفى الحوامدية، وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميا.. ظهور أول مرشح فى سباق الرئاسة الأمريكية
» بالصور.. الإفراج عن الصحفي أحمد عبدالعزيز
» فيديو جديد يوثق لحظة تفجير سريلانكا
» «كلوب» يدعم «صلاح» بعد قرار الاتحاد الإنجليزي
» أمير قطر يحضر صلاة الجنازة على روح زعيم المعارضة الجزائرية
» «الإعلاميين» تعلن إيقاف مدحت شلبي عن التعليق
» مترو الأنفاق يعلن مواعيد شهر رمضان
» إعدام 4 مسئولين بكوريا الشمالية تسببوا في فشل قمة «ترامب وكيم»
» «هدى» تخلع زوجها: «بيناديني باسم طليقته»
» رسالة من جامعة الأزهر لـ «الرئيس والجيش»
» شقيق «كوهين» يكشف تفاصيل جديدة عن رفاته

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عشاء

    08:05 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية