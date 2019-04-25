إصابة عائلة في انفجار غاز بشقة بالبدرشين

أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة، بحروق في مختلف أنحاء جسدهم، اليوم، إثر انفجار أسطوانة غاز، داخل شقة سكنية بمنطقة البدرشين.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث، تحت إشراف، مدير الإدارة العامة للمباحث، ورئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، ومأمور البدرشين، وتبين أن الانفجار أسفر عن احتراق محتويات الشقة وإصابة 8 أشخاص.

فيما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ونقل المصابين إلى مستشفى الحوامدية، وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.