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وكيل النواب: تحرير سيناء من أيام العزة والكرامة

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النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

محمود أبو سعد

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هنأ سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب،  الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة المصرية الباسلة، وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، مؤكدا أن تحرير سيناء كان من أيام  العزة والكرامة في تاريخ مصر الحديث ، حيث بذلت فيه القوات المسلحة والشعب المصري الغالي والنفيس من أجل استعادة الكرامة والأرض.

وقال وهدان في بيان صحفي له اليوم، إن يوم تحرير سيناء كان من أحد الأيام الفارقة فى تاريخ الدولة المصرية خلال العصر الحديث، والذى شهد تتويج معركة الحرب والسلام، بداية من حرب أكتوبر العظيمة عام 1973، ومن ثم البدء فى مفاوضات السلام، حتى تمت استعادة أرض سيناء بالكامل.

وأضاف "وكيل النواب"، أن القوات المسلحة والشرطة تواصلان تقديم أروع صور الشجاعة والتضحية، لتطهير سيناء، والخطوة المقبلة بعد التطهير ستكون تنمية سيناء، مؤكدًا أن كافة جموع الشعب المصرى تقف خلف القوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب، وهناك سعادة ورضى على نتائج العملية العسكرية من جميع أبناء الوطن.


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