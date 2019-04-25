برلماني: أهالي سيناء خط الدفاع الأول عن مصر

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قال النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة عين شمس، إن ذكرى تحرير سيناء المجيدة هي خير دليل على إخلاص وتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية البواسل ووفائهم للدفاع عن أرض الوطن، واستعادة تلك البقعة الغالية، بعد تحقيقهم النصر العظيم في حرب أكتوبر المجيدة، ورفع راية مصر خفاقة عالية ترفرف على أرضها بكل عزة وكرامة.

وأضاف الكومي، أن أهالي سيناء اثبتوا على مدار تاريخهم أنهم دائمًا ما يشكلون خط الدفاع الأول عن مصر من الناحية الشرقية وحصن منيع للدفاع عن تراب سيناء، مؤكدًا أنهم ايضًا يسطرون بحروف من النور مساندتهم ودعهم الكامل للقوات المسلحة في حربهم علي الجماعة الإرهابية ودورًا بطوليًا محل إشادة وتقدير من الجميع.

وأشار نائب مستقبل وطن، إلي أن الملحمة العظيمة التي صاغها شعب مصر وجيشها العظيم بدمائهم الذكية نالت عن جدارة واستحقاق إعجاب واحترام العالم، وجسدت أروع الأمثلة في التضحية والفداء عن الأرض والعرض ووحدة الهدف والمصير.


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