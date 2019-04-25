» فيديو جديد يوثق لحظة تفجير سريلانكا

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نشرت وسائل إعلام سريلانكية مقطع فيديو للحظة تفجير مطعم فندق "سينامون جراند"، ورصد المقطع تناول عدد من رواد الفندق وجبة الإفطار في أجواء عادية.

ويكشف الفيديو، عن دخول رجل يحمل حقيبة ظهر فى الساعة 9: 12 صباحا، ويظهر الرجل وهو يلتفت يمينا ويسارا مع خطوات إلى الأمام والوراء تعكس حالة التوتر التي كان يمر بها قبل أن يضغط على الزناد ويحول المكان إلى مسرح للدماء.

وبحسب قناة "العربية" السعودية، فقد أكدت مصادر لها "أن الشابين اللذين كانا يتناولان الإفطار على الطاولة المجاورة هما السعوديان أحمد جعفري الذي كان يرتدي تي شيرت أصفر، وهاني عثمان الذي يجلس أمامه وكلاهما يعملان في الخطوط السعودية".


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