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بالصور.. الإفراج عن الصحفي أحمد عبدالعزيز

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الصحفي أحمد عبدالعزيز
الصحفي أحمد عبدالعزيز

خالد الشرقاوي

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تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مجموعة من الصور تظهر الإفراج عن الصحفي أحمد عبدالعزيز، الذي كان قد ألقي القبض عليه عقب وقفة احتجاجيه أمام مقر نقابة الصحفيين للتنديد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

ونشر الصحفي عبدالمنعم الحشاش مجموعة من الصور مع "عبدالعزيز"، على حسابه الشخصي بـ"فيس بوك" معلقا عليها: "الحمد لله حمد الشاكرين وبتوفيق المولى عز وجل الزميل وا?خ الحبيب أ. أحمد عبدالعزيز على ا?سفلت من أمام قسم دار الس?م منذ قليل. اللهم لك الحمد كما ينبغى لج?ل وجهك وعظيم سلطانك وعلى منك وكرمك علينا".

وكان عبد العزيز يواجه تهمتَي الانضمام لجماعة محظورة "الإخوان المسلمين"، ونشر أخبار كاذبة، وذلك على ذمة القضية 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

كما واجه عبدالعزيز اتهامات تتعلق بالتظاهر من دون الحصول على ترخيص، وترويج أفكار تحث على كراهية النظام، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، وتكوين خلية إعلامية موالية لجماعة محظورة.

وسبق أن تقدمت زوجة الصحفي أحمد عبد العزيز بمذكرة إلى نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، موقع عليها من 15 صحفيا من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، طالبوا فيها النقابة بالتدخل للإفراج عنه بسرعة، لا سيما أنه يعاني من فيروس بالكبد، ومن ثلاث حصوات في الكلى.





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