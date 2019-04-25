ماذا قال "كلوب" عن إحراج "ميلنر" لـ"صلاح"؟

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محمد صلاح وميلنر
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المصريون

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ليفربول

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كلوب

كشف الألماني يروجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، موقفه من اللقطة المثيرة للجدل التي شهدتها مباراة فريقه الأخيرة أمام كارديف سيتي بين النجم محمد صلاح وزميلة في الريدز «ميلنر».

وكانت شهدت المباراة قبل نهايتها بأقل من 10 دقائق، غضب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول بعد أن رفض قائد الريدز جيمس مينلر تسجيله لركلة الجزاء التي تحصل عليها الفرعون، كونه كان يطمح في تسجيلها من أجل الانفراد بصدارة هدافي البريميرليج ليتفوق على الأرجنتيني أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، حيث يملك كلا اللاعبان 19 هدفًا.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الخميس:" ميلنر يعتبر مثل الماكينات ف تلك اللحظات،  هو يتدرب جيدًا على تسديد ضربات الجزاء، وأيضًا صلاح يتحسن كثيرًا في تسجيل ركلات الجزاء".

وأضاف :" خبرات ميلنر في تصويب ركلات الجزاء كبيرة للغاية، فهو يعلم جيدًا كيفية التسجيل وجسده في وضعية صحيحة، كان أهدر ركلة في أحدى المباريات ولكنه في لحظات هامة يجنب مشاعره ويضع الكرة في المرمى".

ويستعد ليفربول لمواجهة فريق هدرسفيلد تاون يوم الجمعة ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.


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