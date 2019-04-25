«مميش»: زيادة عائد قناة السويس مليار دولار

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس: إن إيرادات القناة في ازدياد مستمر على الرغم من وجود انخفاض بسيط في حركة التجارة العالمية، مؤكدًا أنه من خلال سياسة تسويقية مرنة من المقرر أن تزيد العوائد عن العام الماضي بنحو مليار دولار.

وأشار خلال حواره لفضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن قناة السويس الجديدة اختصرت مدة إبحار السفن من 22 ساعة إلى 11 فقط، الأمر الذي أدى إلى جذب المزيد من السفن التجارية العالمية.

وأوضح أن قناة السويس الجديدة أصبحت قادرة في الوقت الحالي على التعامل مع السفن العملاقة، والأجيال الجديدة من السفن التجارية.