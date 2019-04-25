  • الخميس 25 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:37 م
بحث متقدم
الجيش الأمريكي

أمريكا تستعد.. حرب جديدة بالشرق الأوسط

لحظة خروج المفرج عنهم من السجن

شاهد.. لقاءات مؤثرة بين المفرج عنهم بقرار العفو وذويهم

دار الإفتاء

فيديو| «الإفتاء»: مساندة الحاكم والدعاء له من سمات الصالحين

الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

«مميش»: زيادة عائد قناة السويس مليار دولار

محمد صلاح وميلنر

ماذا قال "كلوب" عن إحراج "ميلنر" لـ"صلاح"؟

متسولون

حيل المتسولين.. «احذر السقوط في المصيدة»

جثث مصريين فى صحراء ليبيا

العثور على جثث مصريين في صحراء ليبيا وإنقاذ آخرين

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا هامًا وعاجلًا

مدحت شلبي

إحالة «مدحت شلبي» للتحقيق بسبب إيحاءات جنسية على الهواء

المستشار محمد عبدالحميد

وفاة القاضي الذي حكم بمصرية "تيران وصنافير"

«مميش»: زيادة عائد قناة السويس مليار دولار

آخر الأخبار

الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

"اقتصادية القناة" تستهدف جذب استثمارات جديدة بقيمة 30 مليار جنيه

#

قناة السويس تتوقع إيرادات بقيمة 6 مليارات دولار بنهاية 2018

#

قناة السويس تدر 6 مليارات دولار بنهاية 2018

#

مميش: قناة السويس الجديدة غطت تكلفتها فى أقل من عام

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس: إن إيرادات القناة في ازدياد مستمر على الرغم من وجود انخفاض بسيط في حركة التجارة العالمية، مؤكدًا أنه من خلال سياسة تسويقية مرنة من المقرر أن تزيد العوائد عن العام الماضي بنحو مليار دولار.

وأشار خلال حواره لفضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن قناة السويس الجديدة اختصرت مدة إبحار السفن من 22 ساعة إلى 11 فقط، الأمر الذي أدى إلى جذب المزيد من السفن التجارية العالمية.

وأوضح أن قناة السويس الجديدة أصبحت قادرة في الوقت الحالي على التعامل مع السفن العملاقة، والأجيال الجديدة من السفن التجارية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميا.. ظهور أول مرشح فى سباق الرئاسة الأمريكية
» بالصور.. الإفراج عن الصحفي أحمد عبدالعزيز
» فيديو جديد يوثق لحظة تفجير سريلانكا
» «كلوب» يدعم «صلاح» بعد قرار الاتحاد الإنجليزي
» أمير قطر يحضر صلاة الجنازة على روح زعيم المعارضة الجزائرية
» «الإعلاميين» تعلن إيقاف مدحت شلبي عن التعليق
» مترو الأنفاق يعلن مواعيد شهر رمضان
» إعدام 4 مسئولين بكوريا الشمالية تسببوا في فشل قمة «ترامب وكيم»
» «هدى» تخلع زوجها: «بيناديني باسم طليقته»
» رسالة من جامعة الأزهر لـ «الرئيس والجيش»
» شقيق «كوهين» يكشف تفاصيل جديدة عن رفاته

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عشاء

    08:05 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية