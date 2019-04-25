إصابة أربعة أفراد من أسرة واحدة في حادث ببني سويف

أصيب 4 من أسرة واحدة، في حادث سير، وقع، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ملاكي، بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفى بني سويف الجامعي.

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير، إثر انقلاب سيارة ملاكي، بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف، نتج عنه إصابة "سيدة" وأطفالها الثلاثة بإصابات متفرقة، ونقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفى بني سويف الجامعي.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه، إصابة كل من: هدى سيد محمد، 45 سنة، بكسر بالزراع الأيسر، وأطفالها "معتصم وائل عبده" 9 سنوات، بجروح وكدمات متفرقة و"يمني وائل عبده" 14 سنة، بجروح وكدمات متفرقه، و"حبيبة وائل عبده" 9 سنوات، بجرح قطعي بالوجه، جميعهم يقيمون بمدينة بني سويف.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.