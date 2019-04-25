» «الإعلاميين» تعلن إيقاف مدحت شلبي عن التعليق

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قرر طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إيقاف مدحت شلبى معلق مباراة فريقى بيراميدز و الزمالك لنهاية هذا الموسم، وعدم تعليقه على أية مباريات هذا الموسم ، لما صدر من تجاوزات مهنية و أخلاقية اثناء تعليقه على المباراة تخالف ميثاق الشرف الإعلامى و مدونة السلوك المهنى للإعلاميين .

و أضاف سعده أنه سيتم مخاطبة قطاع قنوات النيل المتخصصة لتنفيذ القرار ، مع ضرورة تقدم الكابتن مدحت شلبى باوراقه للنقابة لتوفيق وضعه بالحصول على تصريح مزاولة مهنه محدد المدة حتى يستطيع مزاولة المهنة وفقاً للقانون 93 لسنة 2016 الذى يُجرم مزاولة المهنة بدون الحصول على تصريح من النقابة .

و طالب نقيب الإعلاميين جميع المعلقين بالإعلام العام و الخاص بسرعة التقدم للنقابة للحصول على تصريح مزاولة مهنة.

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