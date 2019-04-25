العثور على جثث مصريين في صحراء ليبيا وإنقاذ آخرين

25 أبريل 2019 - 05:12 م

أعلنت مديرية أمن سرت الليبية، اليوم الخميس، أن قوات الأمن عثرت على جثث جنوب المدينة بحوالي 70 كم، إثر بلاغ ورد لأحد مراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن سرت.

وأكدت مديرية أمن سرت عبر صفحتها على موقع ”فيسبوك“، أن مواطنًا تقدم ببلاغ لمركز شرطة أبوهادي، مضيفة أنه عثر على عدة جثث بالصحراء.

وذكرت، أن دورية تابعة لوحدة المفرزة، وكذلك عناصر من مركز أبوهادي هرعت إلى المكان المبلغ عنه؛ للكشف عن الجثث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشارت المديرية بأن العناصر الأمنية بعد الوصول إلى مكان الجثث، بدأت تمشيط المنطقة المحيطة، فعثرت على عدد 12 شخصًا على قيد الحياة وجميعهم من الجنسية المصرية، وبعد جلب الأشخاص إلى مركز شرطة أبوهادي ومباشرة التحقيقات أفاد الأشخاص بأنهم مهاجرون غير شرعيين وتعرضوا للرماية من سيارة مجهولة في هذه المنطقة، مما أسفر عن مقتل شخصين منهم وفقد شخصين آخرين.

ورجحت أن الفعل يقع في إطار الصراع بين عصابات تهريب البشر التي تقع عادة إثر خلافات على الأموال فيما بينهم، ووفق ما نقلته صفحة المديرية، فإن الأشخاص الأحياء أحيلوا للنيابة العامة للتصرف وفق القانون.

ونشرت بيانًا ملحقًا بالبيان السابق توضح فيه أسماء من تم إنقاذهم والمتوفين، وجاء نصه كالتالي:

بخصوص المصريين الهجرة غير الشرعية 12 بعد ما تم التحقيق معهم وأخد البيانات الشخصية لهم إتضحو انهم هجرة غير شرعية ولم يتعرف على الشخصين المفقودين ويعتقد انهم تاهو في الصحراء بألا إضافة إلى قائد المركبة لم يتعرف عليه ولزال البحث والتحري وجمع المعلومات على قائد المركبة وعصابات التهريب وأحيلت القضية الي النيابة العامة.

والاسماء هم

1أحمد ماجد أحمد مصري الجنسية موليد 1993

2 رمضان محمود عبدالغني مصري الجنسية موليد 1991

4 حسن ممدوح عبدالعظيم مصري الجنسية موليد 1997

5أحمد تابث عصام مصري الجنسية موليد 1992

6 على حسن عبد الناصر مصري الجنسية موليد 1998

7 محمود صالح عبدالعظيم مصري الجنسية موليد 1990

8 أيمن حماد عبدالعظيم مصري الجنسية موليد 1993

9 هشام رمضان محمد مصري الجنسية 1992

10 أحمد محمد مراد السيد مصري الجنسية موليد 1980

11 هاني رمضان محمد مصري الجنسية موليد 1987

12 عمرو عبد المولى عرفات مصري الجنسية 1995

ملاحظة

أحمد محمد أحمد مصري الجنسية(متوفي)

اسامه بدر فرحات مصري الجنسية(متوفي)

عبدالفتاح رشاد عبدالفتاح مصري الجنسية ( دخول العناية)

ضياء محمود ناجي مصري الجنسية( تحت المتابعة )