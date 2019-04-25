مصرع جندي وإصابة 6 في حادث سيارة شرطة ببني سويف

لقي مجند مصرعه وأصيب 6 آخرون بينهم مجندان وضابط اليوم، الخميس، إثر انقلاب سيارة شرطة على الطريق الصحراوي الشرقي في مدينة بني سويف.

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بني سويف، إخطارًا بالحادث من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

تبين أن المجند المتوفي يدعى سيد رضوان على، 21 سنة، مقيم محافظة الأقصر، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

ومن بين المصابين: «أحمد حسين غنيم، 24 سنة، ملازم أول، وعلاء سيد أحمد، 22 سنة، جندي، وبهاء فتحى عبدالباقي، 19 سنة، جندي، ورفعت عبدالرحيم عسران، 21 سنة، جندي»، إصافة إلى اثنين آخرين.