وفاة القاضي الذي حكم بمصرية "تيران وصنافير"

25 أبريل 2019 - 05:01 م

أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، وفاة المستشار دكتور محمد عبد الحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة السابق، قاضى قضية تيران وصنافير الذي حكم مصريتهما..

وفى منشور له على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، خالد على المستشار الراحل، وقال: «رحيل شيخ قضاة مجلس الدولة المستشار الجليل الدكتور محمد عبدالحميد مسعود رئيس مجلس الدولة السابق، والذى كان يرأس المجلس والدائرة الأولى موضوع بالإدارية العليا وقت صدور حكم مصرية جزيرتى تيران وصنافير». وأضاف على خلال منشوره: «اللهم اغفر له وأسكنه فسيح جناتك وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».

كان المستشار محمد عبد الحميد مسعود قد حصل على 504 أصوات من أصل 518 صوتا من أعضاء الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، بنسبة 97%، ليتأكد اختياره فى عام 2016 رئيسا لمجلس الدولة، خلفا للمستشار جمال ندا، رئيس المجلس الذى سبقه فى المنصب.

المستشار دكتور محمد عبد الحميد مسعود من مواليد مركز ناصر بمحافظة بنى سويف، وتخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة دفعة 1963 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وحصل على دبلوم القانون العام عام 64 ودبلوم العلوم الإدارية عام 1965، كما حصل على درجة الدكتوراه فى القانون الدستورى عام 2006.

وللراحل مؤلفات قانونية فى القانون الإدارى والتأديب وإشكاليات خصومة التحكيم التجارى الدولى.