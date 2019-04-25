  • الخميس 25 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:39 م
بحث متقدم
الجيش الأمريكي

أمريكا تستعد.. حرب جديدة بالشرق الأوسط

لحظة خروج المفرج عنهم من السجن

شاهد.. لقاءات مؤثرة بين المفرج عنهم بقرار العفو وذويهم

دار الإفتاء

فيديو| «الإفتاء»: مساندة الحاكم والدعاء له من سمات الصالحين

الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

«مميش»: زيادة عائد قناة السويس مليار دولار

محمد صلاح وميلنر

ماذا قال "كلوب" عن إحراج "ميلنر" لـ"صلاح"؟

متسولون

حيل المتسولين.. «احذر السقوط في المصيدة»

جثث مصريين فى صحراء ليبيا

العثور على جثث مصريين في صحراء ليبيا وإنقاذ آخرين

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا هامًا وعاجلًا

مدحت شلبي

إحالة «مدحت شلبي» للتحقيق بسبب إيحاءات جنسية على الهواء

المستشار محمد عبدالحميد

وفاة القاضي الذي حكم بمصرية "تيران وصنافير"

وفاة القاضي الذي حكم بمصرية "تيران وصنافير"

آخر الأخبار

المستشار محمد عبدالحميد
المستشار محمد عبدالحميد

محمد فضل

وفاة

مستشار

مجلس الدولة

تيران وصنافير

خالد علي

أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، وفاة المستشار دكتور محمد عبد الحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة السابق، قاضى قضية تيران وصنافير الذي حكم مصريتهما..

وفى منشور له على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»،  خالد على المستشار الراحل، وقال: «رحيل شيخ قضاة مجلس الدولة المستشار الجليل الدكتور محمد عبدالحميد مسعود رئيس مجلس الدولة السابق، والذى كان يرأس المجلس والدائرة الأولى موضوع بالإدارية العليا وقت صدور حكم مصرية جزيرتى تيران وصنافير». وأضاف على خلال منشوره: «اللهم اغفر له وأسكنه فسيح جناتك وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».

كان المستشار محمد عبد الحميد مسعود قد حصل على 504 أصوات من أصل 518 صوتا من أعضاء الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، بنسبة 97%، ليتأكد اختياره فى عام 2016 رئيسا لمجلس الدولة، خلفا للمستشار جمال ندا، رئيس المجلس الذى سبقه فى المنصب.

المستشار دكتور محمد عبد الحميد مسعود من مواليد مركز ناصر بمحافظة بنى سويف، وتخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة دفعة 1963 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وحصل على دبلوم القانون العام عام 64 ودبلوم العلوم الإدارية عام 1965، كما حصل على درجة الدكتوراه فى القانون الدستورى عام 2006.

وللراحل مؤلفات قانونية فى القانون الإدارى والتأديب وإشكاليات خصومة التحكيم التجارى الدولى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميا.. ظهور أول مرشح فى سباق الرئاسة الأمريكية
» بالصور.. الإفراج عن الصحفي أحمد عبدالعزيز
» فيديو جديد يوثق لحظة تفجير سريلانكا
» «كلوب» يدعم «صلاح» بعد قرار الاتحاد الإنجليزي
» أمير قطر يحضر صلاة الجنازة على روح زعيم المعارضة الجزائرية
» «الإعلاميين» تعلن إيقاف مدحت شلبي عن التعليق
» مترو الأنفاق يعلن مواعيد شهر رمضان
» إعدام 4 مسئولين بكوريا الشمالية تسببوا في فشل قمة «ترامب وكيم»
» «هدى» تخلع زوجها: «بيناديني باسم طليقته»
» رسالة من جامعة الأزهر لـ «الرئيس والجيش»
» شقيق «كوهين» يكشف تفاصيل جديدة عن رفاته

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عشاء

    08:05 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية