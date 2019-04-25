إحالة «مدحت شلبي» للتحقيق بسبب إيحاءات جنسية على الهواء

أثار وصف المعلق الرياضي مدحت شلبي لهدف نادي بيراميدز في فريق الزمالك ببطولة الدوري خلال المباراة التي انتهت بهزيمة الثاني، بالحديث عن «العريس» و«الزفاف» و«العذراء»، موجة انتقادات حادة في الأوساط الرياضية، وقال متابعون إنه تعليقه في المبارة حمل إيحاءات جنسية.

وبدوره أعلن فهمي عمر، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى للإعلام، أن اللجنة ستعقد اجتماعا لها للتحقيق فيما قاله "شلبي" على الهواء يوم الثلاثاء.

وكانت حالة من الجدل سادت حول تعليق الإعلامي مدحت شلبي على هدف نادي بيراميدز في مرمى الزمالك أول أمس، وما حمله من ألفاظ تحمل إيحاءات جنسية.

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