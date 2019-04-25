"الصحة" تحظر استخدام السرنجات.. تعرف على السر

25 أبريل 2019 - 04:45 م

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قرارا باستخدام السرنجات ذاتية التدمير، ومنع استخدام السرنجات العادية "10 سم"، أو أقل منعا باتا وذلك بداية من منتصف شهر يونيو 2020.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، فى بيان له، أن القرار يهدف للحفاظ على مكتسبات القضاء على "فيروس سي" ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، ولمنع انتشار أي أمراض معدية، مضيفا أن احتياج مصر من السرنجات ذاتية التدمير يبلغ حوالي 2 مليار سرنجة سنويا، ما يستوجب ضرورة الاستثمار في هذا المجال المهم، بما يوفر مخزونا استراتيجيا من السرنجات ذاتية التدمير.

وأعلنت زايد، أمس الأربعاء، أنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعلاج الأشقاء الأفارقة من مرض "فيروس سي" في إطار مبادرة علاج مليون إفريقي، بدأت وزارة الصحة في إنشاء 4 مراكز علاج في أفريقيا حاليا، أولها في تشاد، وهذا بخلاف من يتم علاجهم في مصر من الإخوة الوافدين.