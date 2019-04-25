موعد إعلان القائمة النهائية للمنتخب استعدادًا لـ«كان 2019»

25 أبريل 2019 - 04:45 م

كشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، عن موعد إعلان القائمة النهائية للفراعنة استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية يونيو المقبل.

وقال لهيطة في تصريحات تلفزيونية: "لم نستقر حتى الآن على الأسماء التي ستنضم لقائمة المنتخب، فالباب مفتوح أمام الجميع".

وتابع مدير المنتخب أنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب التي ستشارك في كأس الأمم يوم 11 يونيو المقبل، قبل 10 أيام من أول مباراة للفراعنة في البطولة أمام زيمبابوي.

وشدد لهيطة على أنه يجب على اللاعبين تحمل المسئولية، وخوض البطولة بروح عالية، مضيفًا أنه لا بديل عن التتويج باللقب خاصة أن البطولة ستقام في مصر.