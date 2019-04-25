بيان شديد اللهجة من إدارة تشيلسي على استبعاد «هازارد»

25 أبريل 2019 - 04:42 م

أعرب مسئولو تشيلسي الإنجليزي، عن استغرابهم الشديد من استبعاد البلجيكي إيدين هازارد، صانع ألعاب الفريق، من القائمة المثالية للموسم الحالي.

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، صباح الخميس، التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي، وضمت 6 لاعبين من مانشستر سيتي، و4 من ليفربول ليس من بينهم محمد صلاح هداف الريدز في الموسم الحالي بـ19 هدفًا حتى الآن.

ونشر النادي اللندني عبر موقعه الرسمي بيانا بعنوان: " اللاعب المؤثر إيدين هازارد ليس في فريق العام على الرغم من أرقامه وإحصائياته المميزة".

وأوضح فريق البلوز أن هازارد هو اللاعب الوحيد الذي لم يتم اختياره في التشكيلة المثالية رغم وجوده في قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين ذاتها.

وأكد النادي أن هازارد يقدم أفضل مواسمه حتى الآن، مشيرا إلى أنه أكثر اللاعبين إسهاما في الأهداف بالدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 29 هدفا، حيث سجل 16 وصنع 13.

ويتفوق هازارد على نجمي مانشستر سيتي رحيم سترلينج سيرجيو أجويرو، اللذان أسهما في 27 هدفا، ويوجدان في التشكيلة المثالية.