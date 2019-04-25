» شقيق «كوهين» يكشف تفاصيل جديدة عن رفاته

كشف موريس كوهين، شقيق الجاسوس اليهودي في سوريا، إيلي كوهين، الذي أعدم شنقًا في دمشق في الستينيات، تفاصيل جديدة عن شقيقه.

وقال موريس، بحسب موقع "كول حاى" العبري، إن لديه معلومات أن جثة شقيقه وضعها الرئيس السوري الأسبق أمين الحافظ، داخل معسكر، وكلف كتيبة دبابات لحماية المكان، ومن ثم جاء الرئيس السوري الراحل، حافظ الأسد، وأمر بحفر بئر ووضع الجثة بداخله وبجوارها وضع قنبلة غاز ثم غطى البئر بالأسمنت.

وأضاف أن هناك تعتيم وسرية في سوريا حول مكانه وقليل جدًا من يعرف مكان جثة شقيقه، لأنه كانت هناك محاولة إسرائيلية في الماضي لاستخراجها.

وتابع: "جرت محاولات لتحديد مكان رفاة شقيقي على مر السنين، ولكن حتى الآن يبدو أنها لم تنجح في التأكد من الموقع الذي دفن فيه إيلي كوهين".

وكانت إسرائيل نفت تقارير تحدثت عن نقل رفات كوهين إليها بوساطة روسية، مؤكدة أنه لم يحدث أي تقدم في البحث عن جثة الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين.