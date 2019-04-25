  • الخميس 25 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر04:43 م
بحث متقدم
الاهلى

الموت يفجع نجم الأهلي قبل موقعة المصري

ارتفاع درجات الحرارة

«الأرصاد»: طقس حار غدًا وسقوط أمطار على هذه المناطق

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا هامًا وعاجلًا

صلاح

مفاجأة حزينة لـ"صلاح" من رابطة الاتحاد الإنجليزي

رقصة الهاكا

سعوديون يؤدون رقصة "الهاكا" في فندق بالرياض

تراجع صادرات تركيا 12% خلال شهر يناير

7 مليارات استثمارات صينية مباشرة فى مصر

قطر- الإمارات

مفاجأة.. الإمارات ترسل دعوة لقطر

التقرير

"ذا صن": "هاتف محمول" يكشف الحياة السرية لألمانية في داعش

بايدن مع أبوباما

نائب أوباما يعلن ترشحه للرئاسة: أمريكا في خطر

الرئيسان محمد أنور السادات وعبدالفتاح السيسي

"الدفاع" تنشر فيديو للسادات و"السيسي" عن تحرير سيناء

مقتل مدنيين في قصف للنظام السوري على مناطق «خفض التصعيد»

عرب وعالم

قصف
قصف

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

مقتل 7 مدنيين بهجمات للنظام السوري على إدلب

#

مقتل مدني بقصف للنظام السوري على منطقة خفض التصعيد

#

مقتل 4 مدنيين جراء قصف للنظام السوري

#

مقتل مدنيين بقصف للنظام السوري على إدلب

قتل مدنيان وجرح 3 آخرون، اليوم الخميس، جراء قصف مدفعي لقوات النظام السوري والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

والقصف الذي بدأ منذ صباح اليوم، انتهاك جديد لاتفاق تركيا وروسيا وإيران، على إقامة مناطق لخفض التصعيد بسوريا، ويأتي تزامنا مع جولة جديدة من مباحثات أستانة في العاصمة الكازاخية " نور سلطان".

وأفادت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، لوكالة الأناضول، أن القصف استهدف مدينة خان شيخون، وبلدة التمانعة، وقرى معردبسة، وبكسريا وخان السبل بريف إدلب، وقرى الحويجة، وقسطون، والزقوم، بريف حماه، والواقعة جميعها ضمن منطقة خفض التصعيد.

وأوضحت المصادر أن مدنيان قتلا وجرح 3 آخرون في القصف الذي استهدف قرية بكسريا، التابعة لمدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي.

وتشكل محافظة إدلب، مع ريف حماة الشمالي، وريف حلب الغربي، وجزءا صغيرا من ريف اللاذقية الشمالي، مناطق "خفض تصعيد"، بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر 2017، بين تركيا وروسيا وإيران، في العاصمة الكازخية نور سلطان (أستانة سابقا).

وفي سبتمبر 2018، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق "سوتشي"، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر خلال نفس العام.ومنذ مطلع 2019، تزايدت هجمات قوات النظام السوري والمجموعات الإرهابية الموالية له، على منطقة خفض التصعيد، وخلال مارس الماضي فقط، قتل 135 مدنيا، وأصيب العشرات جراء تلك الهجمات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة من جامعة الأزهر لـ «الرئيس والجيش»
» شقيق «كوهين» يكشف تفاصيل جديدة عن رفاته
» استقالة وزير دفاع سريلانكا
» قرار جمهوري بإعلان الطوارئ 3 أشهر في البلاد
» إسرائيل تطلب من مواطنيها في سريلانكا المغادرة
» مجددًا.. داعش تستفز الفاتيكان وترامب
» تصدم جمهورها.. فنانة شهيرة تلعق زوجها على العلن
» 1400 منفذ للسلع الرمضانية بالمحافظات
» فيفا يوقف 8 لاعبين مدى الحياة
» هاشتاج "خمسين ألف مشجع للزمالك» يجتاح تويتر
» «لاسارتى» فى ورطة قبل مواجهة المصرى

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • مغرب

    06:35 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان