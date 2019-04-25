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استقالة وزير دفاع سريلانكا

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وكالات

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قدم وزير الدفاع السريلانكي هيماسيري فرناندو خطاب استقالته بعد تلقيه العديد من الانتقادات من قبل المجتمع وحكومة البلاد.

وفقا لوسائل الإعلام السريلانكية، لم يستطع فرناندو منع سلسلة من الانفجارات في البلاد، على الرغم من التحذيرات التي تلقتها السلطات حول حدوث سلسلة هجمات إرهابية هزت أرجاء سريلانكا، الأمر الذي سبب إثارة موجة غضب شعبية، طالب على إثرها عضو في البرلمان السريلانكي فيجياداس راجاركس بأن يقوم رئيس الدولة بالقبض فوراً على وزير الدفاع.

وأصدر رئيس سريلانكا مايتريبالا سيريسنا يوم أمس الأربعاء توجيهات لمسؤولين رفيعي المستوى بالتنحي، وسط مزاعم بأنهما لم يتحركا ويتخذا إجراءات في ظل معلومات سرية مسبقة بشأن هجمات انتحارية محتملة.

وذكرت شرطة سريلانكا في وقت سابق أن هذه الخطوة جاءت بعد ارتفاع حصيلة قتلى التفجيرات الانتحارية التي وقعت الأحد الماضي خلال احتفالات بعيد الفصح إلى 359 شخصا، بعدما توفي المزيد من الجرحى نتيجة لإصاباتهم، علما بأنه ما زال أكثر من 400 شخص في المستشفى وبعضهم في حالة حرجة.



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