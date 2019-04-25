«الأرصاد»: طقس حار غدًا وسقوط أمطار على هذه المناطق

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خالد الشرقاوي - متابعات

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا، الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، حيث إن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 33

شبين الكوم 15 31

طنطا 15 30

دمنهور 14 29

الإسكندرية 16 25

بلطيم 15 25

مطروح 15 24

السلوم 16 30

سيوة 18 34

بورسعيد 17 23

دمياط 17 23

الزقازيق 15 32

الإسماعيلية 14 32

السويس 14 32

العريش 14  25

رفح 13    25   

رأس سدر 16  32

نخل 10    30

نويبع 20    31

طابا 13    29

كاترين 09 27   

الطور 19 30   

شرم الشيخ 22 32   

الغردقة 20 33

مرسى علم 20  31

الفيوم 15   33

بني سويف 15  33

المنيا 15 34

أسيوط 16  35

سوهاج 15  36

قنا 17  37

الأقصر 19  38

أسوان 19  38   

أبو سمبل 20 38   

الوادي الجديد 21  37

شلاتين 21   30

أبو رماد 20   28   

حلايب 22   27

رأس حدربة 20   28



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