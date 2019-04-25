الموت يفجع نجم الأهلي قبل موقعة المصري

25 أبريل 2019 - 04:11 م

تلقى حسين الشحات، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خبرًا حزينًا بوفاة زوج أخته صباح اليوم الخميس، قبل ساعات من خوض لقاء المصري البورسعيدي مساء اليوم على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ19 للدوري العام.

عقد الأوروجوياني "مارتن لاسارتي"، المدير الفني، وأيضا سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، جلسة معه، وعرضا عليه فكرة مغادرة المعسكر، ولكن الشحات تمسك بالاستمرار في معسكر الفريق وخوض لقاء المصري البورسعيدي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في مسابقة الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة.



