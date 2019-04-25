  • الخميس 25 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر04:16 م
بحث متقدم
صلاح

مفاجأة حزينة لـ"صلاح" من رابطة الاتحاد الإنجليزي

رقصة الهاكا

سعوديون يؤدون رقصة "الهاكا" في فندق بالرياض

تراجع صادرات تركيا 12% خلال شهر يناير

7 مليارات استثمارات صينية مباشرة فى مصر

قطر- الإمارات

مفاجأة.. الإمارات ترسل دعوة لقطر

التقرير

"ذا صن": "هاتف محمول" يكشف الحياة السرية لألمانية في داعش

بايدن مع أبوباما

نائب أوباما يعلن ترشحه للرئاسة: أمريكا في خطر

الرئيسان محمد أنور السادات وعبدالفتاح السيسي

"الدفاع" تنشر فيديو للسادات و"السيسي" عن تحرير سيناء

البشير

بقاء البشير في السجن صعب بعد تدهور حالته الصحية

محمد صلاح

"صلاح" يحتفل بلقائه مع "أم التنانين"

علاء مبارك

نجل مبارك فى رده على صحيفة شهيرة: "ربنا يشفي"

أحد أبطال حرب أكتوبر يروي كواليس انتصار 73

آخر الأخبار

اللواء محيي نوح
اللواء محيي نوح

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الحقيقة والسبب الرئيسي وراء اغتيال السادات

#

السادات.. الرئيس الذي أحبه معارضوه وندم قاتلوه

#

وفاة اللواء أحمد عبد الحليم مستشار أكاديمية ناصر العسكرية

سيناء

دي إم سي

حرب أكتوبر


أكد اللواء محيي نوح، أحد أبطال المجموعة 39 صاعقة في ملحمة حرب أكتوبر المجيد، أن مصر استلمت سيناء بعد الحرب نتيجة للانتصار، وليس بالمفاوضات، أو التحكيم، مشيرًا إلى أن انتصارنا عام 1973، كان سببًا مؤثرًا فيما بعد في المفاوضات والتحكيم.

 وأوضح نوح خلال لقائه عبر قناة "دي إم سي"، أن المقاتل المصري هو الأساس، وهو الذي أثبت وجوده خلال هذه الفترة، وفعل المستحيل خلال هذه الفترة حتى يسترد أرضه من العدو.

وتابع أنه عندما يشاهد فيديو للحظات تحرير سيناء، يخطر في باله على الفور أن المجهود الذي بذل منذ حرب الاستنزاف إلى عام 1973 لم يذهب هدر، لأنه في النهاية حدث انتصار، ونتيجة للانتصار بدأنا في استلام الأرض.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار جمهوري بإعلان الطوارئ 3 أشهر في البلاد
» إسرائيل تطلب من مواطنيها في سريلانكا المغادرة
» مجددًا.. داعش تستفز الفاتيكان وترامب
» تصدم جمهورها.. فنانة شهيرة تلعق زوجها على العلن
» 1400 منفذ للسلع الرمضانية بالمحافظات
» فيفا يوقف 8 لاعبين مدى الحياة
» هاشتاج "خمسين ألف مشجع للزمالك» يجتاح تويتر
» «لاسارتى» فى ورطة قبل مواجهة المصرى
» الإسكان تزف بشرى لأهالى سيناء فى عيد تحريرها
» «المقاصة» يواصل استعداداته لـ "بيراميدز"
» الرئيس يهنئ أقباط الخارج بعيد القيامة المجيد

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • مغرب

    06:35 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان