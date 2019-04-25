7 مليارات استثمارات صينية مباشرة فى مصر

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متابعات - الدويني فولي

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ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والصين إلى 87ر13 مليار دولار العام 2018 مقارنة بـ 10.8 مليار دولار عام 2017، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية للصين إلى أكثر من 1.8 مليار دولار العام الماضي، وفقا لتصريحات فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وشهد التعاون المالي بين القاهرة وبكين خلال عام 2018 تطور محلوظ للتعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، حيث وقع بنك التنمية الصيني عقود بـ 600 مليون دولار و500 مليون دولار من اتفاقية القرض على التوالي مع البنك الأهلي المصري والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، وفقا هان بينج، الوزير المفوض والمستشار الاقتصادي والتجاري في سفارة الصين.
وأضاف بينج أن عددا من المؤسسات الصينية المالية وقعت اتفاقيات بما يقدر بـ7 مليارات دولار في مختلف عقود الائتمان والقروض مع مصر.
وقال محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار، إن حجم الاستثمارات الصينية المباشرة والمشتركة في مصر يبلغ نحو 7 مليارات دولار، مؤكدًا أن الصين تأتي ضمن أكبر 20 دولة مستثمرة في مصر.
تبلغ عدد الشركات الصينية في مصر 1560 شركة وتوفر 72612 فرصة عمل بحسب آخر بيانات هيئة الاستثمار في فبراير الماضي، كما بلغ التدفق في رأس المال المصدر 854 مليون دولار.
ووفقا للتوزيع القطاعي تعمل 807 شركات في القطاع الصناعي و518 شركة في القطاع الخدمى و79 شركة في القطاع الإنشائي و85 شركة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و52 شركة في القطاع الزراعي و19 شركة في السياحة.


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