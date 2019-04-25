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إسرائيل تطلب من مواطنيها في سريلانكا المغادرة

عرب وعالم

تفجيرات سريلانكا
تفجيرات سريلانكا

وكالات- الدويني فولي

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حثّت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، مواطنيها المتواجدين في سريلانكا على مغادرة البلاد، مشيرة إلى "تهديد ملموس مرتفع" في أعقاب تفجيرات عيد الفصح الدامية هناك.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مكتب مكافحة الإرهاب في إسرائيل، إلى أن التحذيرات المتعلقة بالسفر صدرت بعد مشاورات مع المسئولين الأمنيين ووزارة الخارجية.
ويأتي هذا عقب تعرض سريلانكا للعديد من الهجمات الإرهابية بدءًا من الأحد الماضي، مما أسفر عن مقتل 310 أشخاص وإصابة 500 آخرين.

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