مفاجأة حزينة لـ"صلاح" من رابطة الاتحاد الإنجليزي

25 أبريل 2019 - 01:55 م

أعلنت رابطة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الموسم بالدوري الإنجليزي "البريميرليج" لهذا العام، والتي حملت مفاجأة من العيار الثقيل حيث غاب اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصري وفريق ليفربول عن التشكيل.

تشكيلة الموسم لهذا العام، شهدت وجود كل من فيرجيل فان دايك، ساديو ماني، أندي روبرتسون، ألكسندر أرلوند من ليفربول، وبول بوجبا من مانشستر يونايتد وأيدرسون ورحيم سترلينج، وسيرجيو أجويرو وبيرناندو سيلفا وفيرناندينهو من مانشستر سيتي.