مفاجأة.. الإمارات ترسل دعوة لقطر

25 أبريل 2019 - 01:46 م

في خطوة وصفت بالمهنية قامت دولة الإمارات بتوجيه دعوة إلى قطر للمشاركة في موقع إكسبو 2020.

وكتب الصحفي والكاتب الإماراتي محمد الحمادي على حسابه في تويتر: "مع الزملاء الإعلاميين خلال جولة في موقع إكسبو2020.. حجم الإنجاز الذي رأيناه يعزز قناعتنا بأن الإمارات كعادتها ستبهر العالم بحدث استثنائي يوازي حجم إنجازات الوطن وطموحات المواطن.

وأضاف: "والكل مرحب به في هذا الحدث التاريخي، وكما علمنا فإن الدعوة للمشاركة وصلت جميع الدول بما فيها قطر".

من جانبه علق عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي على دعوة الإمارات قائلا: "الإمارات تتعامل بمهنية تامة مع الفعاليات الدولية".

وكتب على حسابه في تويتر: "تشير تغريدة الزميل محمد الحمادي إلى أنه رغم الخلاف السياسي وجهت الإمارات دعوة لقطر للمشاركة في إكسبو2020 كما وجهت لها سابقا دعوة المشاركة بكأس آسيا والأولمبياد الخاص، فالإمارات تتعامل بمهنية تامة مع الفعاليات الدولية التي تعقد على أرضها فأهلا بها في إكسبو حالها حال بقية دول العالم".