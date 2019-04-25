  • الخميس 25 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر04:16 م
بحث متقدم
صلاح

مفاجأة حزينة لـ"صلاح" من رابطة الاتحاد الإنجليزي

رقصة الهاكا

سعوديون يؤدون رقصة "الهاكا" في فندق بالرياض

تراجع صادرات تركيا 12% خلال شهر يناير

7 مليارات استثمارات صينية مباشرة فى مصر

قطر- الإمارات

مفاجأة.. الإمارات ترسل دعوة لقطر

التقرير

"ذا صن": "هاتف محمول" يكشف الحياة السرية لألمانية في داعش

بايدن مع أبوباما

نائب أوباما يعلن ترشحه للرئاسة: أمريكا في خطر

الرئيسان محمد أنور السادات وعبدالفتاح السيسي

"الدفاع" تنشر فيديو للسادات و"السيسي" عن تحرير سيناء

البشير

بقاء البشير في السجن صعب بعد تدهور حالته الصحية

محمد صلاح

"صلاح" يحتفل بلقائه مع "أم التنانين"

علاء مبارك

نجل مبارك فى رده على صحيفة شهيرة: "ربنا يشفي"

صحيفة سودانية:

1.5 تريليون جنيه حجم ممتلكات حزب البشير بالسودان

عرب وعالم

البشير
البشير

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

إثيوبيا: سقوط «البشير» لن يؤثر على مفاوضات «النهضة»

#

500 زنزانة لرجال "البشير" في سجن الهدى

#

«المالية»: 6.1 تريليون جنيه الناتج المحلي المستهدف

#

الحكومة تتيح 1.5 مليار جنيه من متأخرات دعم الصادرات

السودان

عمر البشير

البشير

المؤتمر الوطني

كشف مسح أولي في السودان، عن أن الممتلكات والأصول المملوكة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي كان ينتمي إليه الرئيس السابق عمر البشير، تصل إلى نحو تريليون ونصف التريليون جنيه سوداني، أي ما يعادل 31 مليار دولار أمريكي.
وكشفت صحيفة التيار السودانية، الخميس، أن الحزب الذي كان يستلم مقاليد الحكم في البلاد يملك نحو 5  آلاف سيارة فارهة، 40 منها عربات دفع رباعي باهظة الثمن، إلى جانب شركات وهيئات ومؤسسات يتجاوز عددها الثلاثة آلاف.

ويملك الحزب أيضا، واجهات استثمارية أخرى تستفيد من الإعفاءات الجمركية للدولة، مع إرغام الجهات الحكومية على التعامل معها ضمن سياسة "التمكين" التي انتهجها النظام منذ بداية تسعينيات القرن الماضي.

وقالت الصحيفة، إن التقديرات الأولية  تشير إلى أن مقار وبيوت الحزب تتجاوز 1500 مبنى، أهمها المركز العام بالخرطوم والذي تجاوزت كلفة بناء أبراجه 50 مليون دولار أي نحو 300 مليار جنيه سوداني.

وأوضحت الصحيفة، أن أصول وممتلكات لمؤسسات وشركات واتحادات طلابية مرتبطة بالمؤتمر الوطني اختفت في ظروف غامضة بينها سيارات تقدّر بالمليارات وأجهزة حاسوب وممتلكات أخرى.


ونوهت إلى أن حزب المؤتمر الوطني استحوذ على 189 مركزًا على مستوى المحليات بولايات السودان المختلفة وأكثر من 126مركزًا بعواصم الولايات، بجانب 1185 فرعًا على مستوى الوحدات الإدارية والمدن الكبرى.


وكشفت الصحيفة، أن الأصول المذكورة لم تشمل واجهات أخرى تابعة للحزب، بما فيها ممتلكات "الحركة الإسلامية"، والمؤسسات التي تم حلها من قبل المجلس العسكري الانتقالي وشملت الخدمة الوطنية ـ الشرطة الشعبية والدفاع الشعبي، كما أن الأصول الواردة لم تشمل أيضًا الحسابات المصرفية في البنوك المحلية والعالمية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار جمهوري بإعلان الطوارئ 3 أشهر في البلاد
» إسرائيل تطلب من مواطنيها في سريلانكا المغادرة
» مجددًا.. داعش تستفز الفاتيكان وترامب
» تصدم جمهورها.. فنانة شهيرة تلعق زوجها على العلن
» 1400 منفذ للسلع الرمضانية بالمحافظات
» فيفا يوقف 8 لاعبين مدى الحياة
» هاشتاج "خمسين ألف مشجع للزمالك» يجتاح تويتر
» «لاسارتى» فى ورطة قبل مواجهة المصرى
» الإسكان تزف بشرى لأهالى سيناء فى عيد تحريرها
» «المقاصة» يواصل استعداداته لـ "بيراميدز"
» الرئيس يهنئ أقباط الخارج بعيد القيامة المجيد

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • مغرب

    06:35 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان