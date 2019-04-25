نائب أوباما يعلن ترشحه للرئاسة: أمريكا في خطر

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أعلن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما  اليوم الخميس، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020، لينضم إلى عدد كبير من المرشحين الديمقراطيين.

وكتب بايدن على تويتر: "إن قيم هذه الأمة.. ومركزنا في العالم .. وديمقراطيتنا .. وكل ما جعل من أمريكا معرض للخطر.

وأضاف: "ولهذا السبب فإنني أعلن اليوم ترشحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

 ويعتبر بايدن أقوى مرشح من بين 27 مرشحا من الحزب الديمقراطي يسعون جميعا لمنافسة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.


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