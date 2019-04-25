4 نصائح لتجنب وقوع القمح بالسوق السوداء

25 أبريل 2019 - 12:06 م

أرجع النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، وقوع أزمة السوق السوداء فى القمح إلى موسم توريده، مشيرًا إلى أن الأزمة يمكن مواجهتها من خلال عدد من الخطوات وهى التوسع في إنشاء منافذ استلام للقمح، وفتح مقار الجمعيات الزراعية بالقرى، لاستلام الأقماح، وإعلان السعر قبل الزراعة.

وأضاف وكيل اللجنة فى تصربحات صحفية أنه حال تنفيذ تلك الخطوات ستنتهي السوق السوداء التي تظهر مع موسم توريد القمح، نظرًا لأن التجار يستغلون عدم وجود منافذ قريبة من الفلاح وفى الماضى كانوا يستغلون تأخر إعلان سعر التوريد، ليجمعوا القمح من الفلاحين بالقرى، عقب حصاده، بسعر قليل جدًا.

وتابع وكيل لجنة الزراعة: للأسف كان الفلاح يضطر لذلك، لأنه كان يجنب حاجته من القمح ثم يريد بيع باقى إنتاجه بشكل سريع، في الوقت الذي تبعد فيه منافذ التوريد عنه، ما يحمله تكاليف نقل كبيرة، بالإضافة إلى تأخر إعلان السعر، وبالتالي كان يفضل بيعه للتاجر القريب منه، والذي يجمع كميات كبيرة بهذا الشكل، وغيره من التجار، حتى يمكنهم التحكم في السوق بعد ذلك، أو الاستفادة من رفع الحكومة لسعر توريد القمح.