بقاء البشير في السجن صعب بعد تدهور حالته الصحية

25 أبريل 2019 - 11:20 ص

كشفت صحف سودانية، تدهور الحالة الصحية للرئيس السابق عمر البشير، بعد أيام من عزله على يد المجلس العسكري.







و قالت صحيفة "آخر لحظة"، اليوم الخميس، إن صحة الرئيس المعزول "في تدهور"، ونقلت عن مصادر لم تسمها أن البشير "يعاني عدة أمراض مما يتطلب وجوده خارج السجن.





والبشير نزيل سجن "كوبر" في الخرطوم حاليا، حيث ألقي القبض عليه بعد إعلان عزله من منصبه، بعد أشهر من الاحتجاجات التي ضربت مدنا سودانية عدة.



وأوضحت الصحيفة، أن فريقا طبيا من 5 أطباء يعكفون على متابعة الحالة الصحية للبشير، وهم في تخصصات الباطنية، والأنف والأذن والحنجرة، والمخ والأعصاب، والقلب، والعظام.





وأشار المصدر إلى أن "الوضع الصحي الحالي للبشير لا يسمح ببقائه في السجن في هذه المرحلة".





والأربعاء نقلت صحيفة "الانتباهة" عن مصادر مطلعة، قولها إن تحسنا طرأ على "الحالة الصحية للرئيس المخلوع. وانتظامه في تناول الوجبات بصورة طبيعي".







