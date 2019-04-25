"الوزراء" يخاطب "الوطنية للإعلام" بشأن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى

25 أبريل 2019 - 11:04 ص

تسلم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خطابًا من أمين عام مجلس الوزراء يطالب فيه بضرورة تفعيل الوطنية للإعلام خطة تغطية متميزة لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي .

وكان قد وجه رئيس الوطنية للإعلام بعضًا من رؤساء القطاعات بإعداد خطط برامجية تتواكب مع ذلك الحدث وتبرز أهميته والتنسيق الجيد لخروج الأمر في أفضل حال.

يذكر أن اجتماعا عقد على مستوى كبير بين رئيس مجلس الوزراء وجهات عديدة بالدولة لبحث الاستعداد الجيد والتسويق المتميز لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وتشارك الوطنية للإعلام بجزء كبير من خطة التغطية الإعلامية لذلك الحدث .