"صلاح" يحتفل بلقائه مع "أم التنانين"

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احتفل النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، بطريقته الخاصة بلقائه مع الممثلة إيميليا كلارك الشهيرة بلقب "أم التنانين" عن دورها في مسلسل "صراع العروش".

وكتب محمد صلاح عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، "أم التنانين نفسها".

إميليا كلارك، عانت في حياتها من مرض خطير، كاد يودي بحياتها، وكشفت مؤخرًا عن مرضها الخطير الذي اخفته عن الجميع لسنوات طويلة، خوفا من استبعادها من مسلسل game of thrones فبعد انتهائها من تصوير الجزء الأول من المسلسل الذي حقق لها شهرة واسعة، وهي فى بداية مشوارها الفني تعرضت لسكتة دماغية، ونقلت للمستشفى، وهناك أخبرها الأطباء، بأن هناك تمدد فى الأوعية الدموية فى المخ، وهو نوع نادر يسبب الموت لثلث المصابين به، على الفور أو بعد فترة وجيزة.

احتضنت مدينة "نيويورك" أمس حفل مجلة "تايم" الأمريكية لتكريم الشخصيات الأكثر تأثيراً فى العالم لعام 2019، وسط حضور العديد من نجوم كرة القدم والمجتمع.

 صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى كان فى مقدمة الحاضرين لحفل مجلة "تايم" الأمريكية، بعدما تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيراً فى العالم لعام 2019 والتى ضمت 100 شخصية.

وقام  صلاح بتوثيق حضوره لحفل مجلة "تايم" الأمريكية بالتقاط صورة تذكارية مع رامى مالك الممثل الأمريكى من أصل مصرى والفائز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل فى 2018، بجانب الممثلة الأمريكية إيميليا كلارك.



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