  • الخميس 25 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر01:46 م
بحث متقدم
قطر- الإمارات

مفاجأة.. الإمارات ترسل دعوة لقطر

التقرير

"ذا صن": "هاتف محمول" يكشف الحياة السرية لألمانية في داعش

بايدن مع أبوباما

نائب أوباما يعلن ترشحه للرئاسة: أمريكا في خطر

الرئيسان محمد أنور السادات وعبدالفتاح السيسي

"الدفاع" تنشر فيديو للسادات و"السيسي" عن تحرير سيناء

البشير

بقاء البشير في السجن صعب بعد تدهور حالته الصحية

علاء مبارك

نجل مبارك فى رده على صحيفة شهيرة: "ربنا يشفي"

انفجار سريلانكا

انفجار جديد يضرب سريلانكا

محمد صلاح

"صلاح" يحتفل بلقائه مع "أم التنانين"

البشير وبوتين

البشير استعان بشركة روسية لقمع المتظاهرين

الرفاعي

بالفيديو.. القوات المسلحة تحتفل بتحرير سيناء

سي إن إن تكشف:

البشير استعان بشركة روسية لقمع المتظاهرين

الحياة السياسية

البشير وبوتين
البشير وبوتين

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

شاهد.. اقتحام منزل «البشير» واعتلاء سريره الخاص

#

متظاهرو السودان يصلون إلى مقر الجيش

#

الأمن السوداني يفرق احتجاجات بالخرطوم

#

«البشير» يكشف المتورطين فى قتل المتظاهرين

المساجد

إنقاذ

مهاجمة

البشير

شركة روسية

كشفت شبكة CNN  في نسختها الإنجليزية معلومات صادمة عن الخطة التي كان الرئيس السوداني عمر البشير سيقوم بها لإجهاض التظاهرات ضده ومنع تأثيرها على بقائه في المنصب.

وأظهرت الوثائق أن البشير تعاون مع شركة روسية يملكها ثري مقرب من الكرملين، ويلقَب بأنه طباخ بوتين، حيث تتضمن الخطة إشاعة أن رافضي بقاء البشير يهاجمون المساجد والمستشفيات.

 كما تضمنت الخطة رسم صورة نمطية بأن المظاهرات معادية للإسلام والعادات والقيم عبر زرع أعلام المثلية الجنسية بين المتظاهرين.

وأضافت الشبكة أن الشركة التي وضعت الخطة تدعى «M-invest » ويملكها رجل أعمال مقرب من الكرملين، يدعى يوفجيني بريغوزين؟، حيث شملت الخطة إشاعة أن إسرائيل تدعم المتظاهرين، بالإضافة إلى تنفيذ إعدامات في ساحات عامة ضد «سارقين» لجعلهم عبرة.

كما اقترحت الشركة أيضا أن يقوم البشير بالحوار مع المعارضة؛ لكسب القادة إلى صفه، وفصلهم عن المتظاهرين، وتحسين سمعة النظام عبر توزيع مجاني للخبز والطحين والحبوب.

يذكر أن البشير حكم السودان 30 عاما بعد انقلاب عسكري عام 1989 قبل أن تطيح به الاحتجاجات.

وبعد عزل البشير انتقل الحكم إلى مجلس عسكري ، حيث يطالب المتظاهرون بانتقال السلطة إلى حكومة مدنية.

وتواصل المعارضة إصرارها على تسليم السلطة سريعا للمدنيين، بينما قال المجلس إن العملية قد تستغرق عامين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» مجددًا.. داعش تستفز الفاتيكان وترامب
» تصدم جمهورها.. فنانة شهيرة تلعق زوجها على العلن
» 1400 منفذ للسلع الرمضانية بالمحافظات
» فيفا يوقف 8 لاعبين مدى الحياة
» هاشتاج "خمسين ألف مشجع للزمالك» يجتاح تويتر
» «لاسارتى» فى ورطة قبل مواجهة المصرى
» الإسكان تزف بشرى لأهالى سيناء فى عيد تحريرها
» «المقاصة» يواصل استعداداته لـ "بيراميدز"
» الرئيس يهنئ أقباط الخارج بعيد القيامة المجيد
» مشادة كلامية بين تامر أمين وياسمين الخطيب
» تعرف على موعد مباراة الأهلي والمصري والقنوات الناقلة

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان