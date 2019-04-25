انفجار جديد يضرب سريلانكا

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كشفت  وسائل إعلام سريلانكية، أن انفجارا جديدا وقع صباح اليوم في سريلانكا قرب مدينة بوغودا غربي البلاد.
ونقلت قناة "نيوز 1" التليفزيونية عن متحدث باسم الشرطة المحلية أن الانفجار وقع في منطقة بوغودا الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا شرقي العاصمة كولومبو.

وأشارت صحيفة "Newsfirst" إلى عدم وجود معلومات عن سقوط ضحايا في التفجير الذي لم تكشف ملابساته بعد.

يذكر أن حصيلة التفجيرات الدموية الثمانية التي ضربت عدة كنائس وفنادق الأحد الماضي في مناطق من العاصمة كولومبو ومحيطها بلغت في آخر إعلان رسمي، 359 قتيلا ومئات المصابين.

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