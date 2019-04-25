الدلتا للسكر تناشد المواطنين عدم تخزينه قبل رمضان

25 أبريل 2019 - 10:45 ص

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر أن معرض أهلا رمضان قائم بالتعاون مع وزارة الداخلية وجهاز المشروعات الوطنية، من أجل رفع الكاهل عن الأسرة المصرية في شهر رمضان، من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة.

وأشار أبو اليزيد فى تصريحات صحفية له إلى أن الشركة تبيع السكر في المعارض بـ8.5 جنيه، وهذا السعر أقل من السوق بـ15%، هذه الأسعار ستتوفر طيلة شهر رمضان، لذلك لا داعى لقلق للمواطنين ولا داعي للتخزين.

وتابع أن الشركة انضمت لسلسلة معارض "أهلًا رمضان"، من أجل توفير السلع كل، بأسعار مخفضة للمواطنين، بنسبة تتراوح ما بين 10 لـ15%، لكل السلع التي تّهم المواطن المصري.