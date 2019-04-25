بالفيديو.. القوات المسلحة تحتفل بتحرير سيناء

محمد الخرو
نشر المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي مقطع فيديو عن إنجازات القوات المسلحة، جاء هذا احتفالا بتحرير سيناء.
وعلق المتحدث العسكري بتدوينة علي الفيديو قائلاً: "عيد تحرير سيناء.. ويتواصل العطاء".
وقررت القوات المسلحة أمس فتح المتاحف والمزارات العسكرية مجاناً لاستقبال الجماهير احتفالا بتحرير سيناء، وذلك يوم 25 /4/ 2019 بكل من متحف العلمين العسكرى ومتحف بورسعيد الحربى والعرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر وذلك حرصاً من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.
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