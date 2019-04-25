هذا ما دار بين بوتين وزعيم كوريا الشمالية

25 أبريل 2019 - 10:38 ص

سلط موقع الإذاعة البريطانية بي بي سي، الضوء على القمة التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا الشمالية، كيم يونج، واصفا إياها بـ"الحدث الأهم" .

وتعهد كل من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعزيز العلاقات بين البلدين في أول قمة بينهما.

وقال الكرملين إن الزعيمين سيناقشان نزع السلاح النووي، لكن من المتوقع أن يسعى "كيم" للحصول على الدعم الروسي بعد فشل المحادثات مع الولايات المتحدة.

وكان قد فشلت المحادثات في هانوي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية. وأشار الزعيمان في كلمتهما الافتتاحية إلى تاريخ العلاقات الطويل بين البلدين وقال بوتين إنه "يريد المساعدة في تهدئة التوترات التي تحيط بكوريا الشمالية".

وأضاف بوتين في كلمته الافتتاحية: "إنني واثق من أن زيارتك اليوم إلى روسيا ستساعدنا على فهم أفضل لكيفية حل الوضع في شبه الجزيرة الكورية وما يمكن أن تفعله روسيا لدعم العمليات الإيجابية الجارية حاليًا". في المقابل، عقب "كيم" إنه يأمل في "عقد اجتماع مفيد للغاية في تطوير العلاقة بين البلدين اللذين لديهما صداقة وتاريخ طويلان إلى علاقة أكثر استقرارًا وسليمة".

ووفقًا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف ، يعتقد الكرملين أن المحادثات السداسية بشأن كوريا الشمالية ، والتي توقفت حاليًا، هي الطريقة الوحيدة الفعالة لمعالجة مسألة الأسلحة النووية في شبه الجزيرة. وتشمل هذه المحادثات، التي بدأت في عام 2003 ،-كوريا الشمالية والجنوبية وكذلك الصين واليابان وروسيا والولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "برغم ذلك تبذل جهود من قبل دول أخرى، لذا تستحق كل الجهود دعمًا طالما أنها تهدف حقًا إلى نزع السلاح النووي وحل مشكلة الكوريتين".

من جانبها، قالت لورا بيكر مراسلة بي بي سي إن "هذه الزيارة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها فرصة لكوريا الشمالية لإظهار أن لديها حلفاء أقوياء بعد انهيار المحادثات النووية مع الولايات المتحدة في فبراير الماضي".

في وقت سابق من هذا الشهر طالبت كوريا الشمالية بإقالة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، من المحادثات النووية ، متهمة إياه "بالتحدث من غير جدوي" مطالبة بشخص "أكثر حذرًا ليحل محل".

وأضافت مراسلة البي بي سي أن "القمة تعد فرصة لبيونج يانج لإظهار أن مستقبلها الاقتصادي لا يعتمد فقط على الولايات المتحدة".

كما يعتقد المحللون أن هذه القمة فرصة أيضًا لروسيا لإظهار أنها لاعب مهم في شبه الجزيرة الكورية، وفي نفس الوقت قد يحاول زعيم كوريا الشمالية أيضًا الضغط على موسكو لتخفيف العقوبات.

وأشارت الإذاعة البريطانية الي أنه خلال الحرب الباردة ، حافظ الاتحاد السوفيتي على روابط عسكرية وتجارية وثيقة مع حليفها الشيوعي ، كوريا الشمالية ، لأسباب أيديولوجية واستراتيجية.

لكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 ، تقلصت الروابط التجارية مع روسيا ما بعد الشيوعية وانحازت كوريا الشمالية إلى الصين كحليف رئيسي لها. في عهد الرئيس بوتين ، انتعشت روسيا اقتصاديًا وفي عام 2014 تم حذف معظم ديون كوريا الشمالية في الحقبة السوفيتية في بادرة حسن نية من روسيا .

واختتمت الشبكة، تقريرها، ان عند الحديث الآن عن النفوذ الاي تتمتع بها روسيا في كوريا الشمالية اليوم، فلا تزال الأخيرة تعتبرها واحدة من أقل القوى الأجنبية عدائية.