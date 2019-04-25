"شوشة" يكشف سبب إلغاء الاحتفال بعيد شمال سيناء هذا العام

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اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

إيمان هاني

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شمال سيناء

الشيخ زويد

شوشة

كشف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن سر إلغاء الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة قائلاً: "الاحتفال سوف يقتصر على وضع إكليل من الزهور وخطبة صلاة الجمعة بسبب الحادث الإرهابي الأليم الذي تعرضت له الشيخ زويد خلال الفترة الماضية.

وأضاف "شوشة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن المحافظة تعمل بالتوازي في مجموعة من المشاريع الاجتماعية والزراعية والصناعية والسياحية وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح "شوشة"، أن المحافظة تعمل علي توفير سكن وتعليم وعلاج ملائم للمواطن السيناوي، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح محطتين لتحلية المياه في مدينة العريش.

وأشار "شوشة"، إلي أنه سيتم إقامة مصنع لإنتاج السكر حيث سيتم زراعة جزء كبير من مشروع ترعه السلام بنجر، وذلك لسد الفجوة التي تعاني منها مصر في السكر.

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