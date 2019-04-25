السيسي :تحرير سيناء أعاد صياغة مصر جغرافيا وتاريخيا

25 أبريل 2019 - 10:18 ص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن يوم تحرير سيناء سيظل يومًا فاصلاً بين الفقدان والاسترداد وبين الهزيمة والنصر.

وأضاف خلال كلمة للشعب المصرى بمناسبة الذكرى الـ37 لتحرير سيناء، إن سيناء تحمل مكانة متميزة فى قلوب المصريين جميعًا، مكانة صاغتها الجغرافيا وأكدها التاريخ عبر العصور، وهمزة الوصل التى أكسبت مصر عمقًا استراتيجيًا مضاعفًا بجانب انتمائها للقارة الأفريقية والوطن العربى.

وتابع : أن أرض الفيرز تحمل مكانة خاصة فى نفوس المصريين جميعًا.

وعيد تحرير سيناء أو ذكرى تحرير سيناء هو اليوم الموافق 25 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد. وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989 م. وهذا اليوم عطلة رسمية للدوائر الرسمية والمصالح الحكومية المصرية. تم تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلى في عام 1982 م واكتمل التحرير عندما رفع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك علم مصر على طابا آخر بقعة تم تحريرها من الأرض المصرية في عام 1989.