السيسي: أرض الفيروز القطعة الأولى لعمق مصر الإستراتيجى

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عبد الفتاح السيسي

تحريرسيناء

بث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطابًا اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ37 لتحرير سيناء، أكد فيه أن أرض الفيرز تحمل مكانة خاصة فى نفوس المصريين جميعًا، كما أنها تمثل القطعة الأولى لعمق مصر الاستراتيجى .

وكان رئيس الوزراء قد أرسل برقية تهنئة لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.

وعيد تحرير سيناء أو ذكرى تحرير سيناء هو اليوم الموافق 25 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد. وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989 م. وهذا اليوم عطلة رسمية للدوائر الرسمية والمصالح الحكومية المصرية. تم تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلى في عام 1982 م واكتمل التحرير عندما رفع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك علم مصر على طابا آخر بقعة تم تحريرها من الأرض المصرية في عام 1989.

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