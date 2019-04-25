الإعلان عن نجاح غير مسبوق بالسعودية

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حققت المملكة العربية السعودية  تقدمًا كبيرًا في برنامج تطوير القطاع المالي، حيث يعد هذا إحدى الخطوات، التي تساهم في صناعة المستقبل، بحسب ما أكده وزير الطاقة السعودي خالد الفالح.

وكتب الفالح على "تويتر"، اليوم الخميس: "أشكر أخي معالي وزير المالية وفريقه على هذا التنظيم الرائع والحضور الكبير من كل أنحاء العالم لمؤتمر القطاع المالي واطلاعهم على النجاح الكبير الذي حققه برنامج تطوير القطاع المالي"، مضيفًا: "سنستمر في طموحاتنا، حتى تكون المملكة في مقدمة الدول".

وأضاف في تدوينة أخرى: "سررت بالمشاركة في جلسة حوارية في مؤتمر القطاع المالي، والحديث عن تمويل الابتكار والإبداع المالي، في القطاعين العام والخاص، حيث يعد القطاع المالي أحد أهم المكونات الرئيسة لـرؤية السعودية 2030 وطموحاتها العالية".

وكانت قد انطلقت في العاصمة السعودية، أمس الأربعاء فعاليات الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، وسط مشاركة ممثلين لبنوك ومجموعات استشارية مالية دولية.

وحققت السعودية أول فائض في ميزانيتها منذ عام 2014، بقيمة 27.8 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، في الربع الأول من العام الحالي، بحسب ما أعلنه وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في المؤتمر، لافتا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة ارتفعت بنسبة 28 في المائة في الربع الأول من العام، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.


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